الدولار يتراجع الآن في البنوك.. اعرف وصل كام؟

يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري في البنوك الآن، ليسجل تراجعا جديدا اليوم الخميس 30-5-2024، إذ يتراوح سعره بين 47.2 و47.38 جنيه، وفقًا للأسعار المتداولة على شاشات أسعار البنوك الآن.

سعر الدولار الآن

ترصد «الوطن» سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بعد تراجعه الآن في البنوك، وفق آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية على الإنترنت.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية 47.13 جنيه للشراء و47.23 جنيه للبيع، مقارنة مع أسعار أمس عند 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم إلى 47.2 جنيه للشراء، و47.2 جنيه للبيع، مقارنة مع 47.28 جنيه للشراء، و47.38 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر 47.17 جنيه للشراء و47.27 للبيع، مقارنة مع 47.33 جنيه للشراء و47.43 للبيع.

كما تراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 47.14 جنيه للشراء و47.24 جنيه للبيع، 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع.