تحديث جديد في سعر الدولار اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 31-5-2024 مقابل الجنيه المصري، تحديثاً جديداً في البنوك المصرية المختلفة مقارنة بسعره أمس الخميس، حيث سجلت العملة الأمريكية اليوم في البنك الأهلي المصري 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري، 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك الإسكندرية 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

في بنك القاهرة سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، 47.32 جنيه للبيع، و47.22 جنيه للشراء.