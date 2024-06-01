«عمومية مستشاري قضايا الدولة» تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني

انعقدت، اليوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 برئاسة المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.

الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات

تُعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوى الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي، وانسجاماً مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة، وتم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شؤون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.

استخدام التصويت الإلكتروني

ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري، كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وتم اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.

ومن جانبه، أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.

وعن ردود الفعل لدى مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.

فعاليات الجمعية العمومية

حضر فعاليات الجمعية العمومية المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى، كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار عبدالعال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني، والمستشار محمد حسن، الأمين العام، والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.

والمستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون:المستشار دكتور فوزي شادي، المستشار دكتور محمود عرفات، المستشار أحمد ثابت، المستشار إيهاب سعيد، المستشار وليد عناني.

كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي: المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب المستشار رئيس الهيئة، والمستشار محمد رضا محرم.

يعتبر استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا مهما يُسجل لقضايا الدولة وخطوة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على التزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.