رئيس «قضايا الدولة»: أصبح للهيئة قسم قضائي في كل محافظة لسرعة إنجاز العدالة

قال المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هيئة قضايا الدولة أنشئت سنة 1875 بفرمان ملكي، مشيرًا إلى أنها أنشئت من المحاكم المختلطة للدفاع عن مصالح الشعب المصري أيام الاحتلال.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية رانيا هاشم، قائلا: «وبعد ذلك انبثق من هيئة قضايا الدولة مجلس الدولة، وانبثق منها النيابة الإدارية، ومجلس الدولة أخذ من هيئة قضايا الدولة "التشريع والفتوى"، كذلك النيابة الإدارية أخذت من هيئة قضايا الدولة "قسم التأديب"».

وتابع: «أنشأت النيابة الإدارية على أكتاف هيئة قضايا الدولة لأنها الهيئة الأم وأعرق هيئة قضائية انشأت حتى قبل المحاكم المتخلطة، فالمحاكم المختلطة انشأت 1883 يعني حوالى 8 سنيين تقريبًا، وتطور دورها بتطور الدساتير المختلفة، وصدر قانون نص على أن هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة كافة سلطاتها في الدفاع عنها، في كافة القضايا في الداخل والخارج وكافة المنازعات الخارجية في التحكيم».

وأكمل: «الدستور الجديد مادة 196 أعطى اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة ومنحها اختصاص الإشراف على إدارات الشئون القانونية بكافة الوزارات والمحافظات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة، وأصبح لنا في كل محافظة أو وزارة قسم قضائي يسمى القسم القضائي، والهدف منه هو التنسيق بين الجهة الإدارية وبين الهيئة في سهولة تجميع المستندات اللازمة للفصل في الدعوى بسرعة مما يساهم في سرعة إنجاز العدالة».