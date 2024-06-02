يتميز برج الدلو بعقلية تجارية، ويميل إلى التفكير العلمي، ويجيد الاهتمام بالعمل، وقادر على تكوين الصداقات والعلاقات الطيبة، من خلال تبادل الود بينه وبين المقربين، وهو صاحب شخصية مستقلة وصاحب كلمة وقرار ومثقف يمتلك الكثير من المعلومات في كافة المجالات.

ومن مشاهير برج الدلو: الفنانة شادية، وسعاد حسني، وليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأحد 2-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو أن تجدد يومك وتتعرف على أنشطة جديدة تساعدك في ممارسة حياتك المهنية بشكل أفضل، كما عليك أن تجدد خططك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أنك قد تشعر بالتوتر وعدم الاستقرار، وتواجه تحديات في فهم وتواصل مشاعرك مع الشريك، لذا من الأفضل أن تشارك مخاوفك وأفكارك بصراحة وصدق، وتحاول أن توازن بين الرومانسية والواقعية في علاقتك العاطفية وتزيد من التفاهم والاحترام المتبادل.