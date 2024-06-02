رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الدلو الأحد 2-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | الأحد 02 يونيو 2024
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

يتميز برج الدلو بعقلية تجارية، ويميل إلى التفكير العلمي، ويجيد الاهتمام بالعمل، وقادر على تكوين الصداقات والعلاقات الطيبة، من خلال تبادل الود بينه وبين المقربين، وهو صاحب شخصية مستقلة وصاحب كلمة وقرار ومثقف يمتلك الكثير من المعلومات في كافة المجالات.

ومن مشاهير برج الدلو: الفنانة شادية، وسعاد حسني، وليلى مراد، والراحل فاروق الفيشاوي، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكون، والمذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، والمغنية باريس هيلتون، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الدلو الأحد 2-6-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك يا برج الدلو أن تجدد يومك وتتعرف على أنشطة جديدة تساعدك في ممارسة حياتك المهنية بشكل أفضل، كما عليك أن تجدد خططك.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

تخبرك الأفلاك يا برج الدلو أنك قد تشعر بالتوتر وعدم الاستقرار، وتواجه تحديات في فهم وتواصل مشاعرك مع الشريك، لذا من الأفضل أن تشارك مخاوفك وأفكارك بصراحة وصدق، وتحاول أن توازن بين الرومانسية والواقعية في علاقتك العاطفية وتزيد من التفاهم والاحترام المتبادل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الدلو السبت 1-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 29-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 28-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو الأحد 26-5-2024 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو السبت 25-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 24-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي
بقلم صفية النجار