أحمد حلمي يشارك في مهرجان روتردام للفيلم العربي

شارك الفنان أحمد حلمي، عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، صوره له خلال مشاركته في مهرجان روتردام.

كما ظهر حلمي، في صورة أخرى خلال حضوره ندوته بالمهرجان، وهو يستقل عجلة مثل الشعب الهولندي، الذين يجوبون الشوارع بالدراجات.

ويكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في دورته الـ24 النجم أحمد حلمي في حفل ختام المهرجان غدًا.

تكريمات مهرجان روتردام

كما سيكرم مهرجان روتردام للفيلم العربي في حفل افتتاحه الفنان السوري الكبير دريد لحام، تقديرًا لمساهمته الفنية الكبيرة في عالم السينما العربية، إذ يُعتبر أيقونة في الكوميديا العربية، وقدم خلال مسيرته أعمالًا تناولت بعمق قضايا اجتماعية وسياسية معقدة من خلال عدسة فنية جريئة ومبتكرة.