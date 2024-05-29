أتمنى تقديم فيلم عن معاناة أهلنا في غزة.. تصريحات أحمد حلمي بمنتدى الإعلام العربي

كرم اليوم منتدى الإعلام العربي النجم أحمد حلمي وأهداه جائزة الثقافة والفنون، والمقام في دبي، وعقد المنتدى جلسة حوارية للنجم المصري، أقيمت اليوم، تحدث خلالها عن كواليس مشواره الفني ورأيه في بعض القضايا العربية.

ومن أهم القضايا التي تطرق لها حلمي، هي القضية الفلسطينية، والصراع الدائر في فلسطين وتحديدًا غزة ورفح الفلسطينية الآن والذي بدأ من يوم 7 أكتوبر، بعد عملية طوفان الأقصى، وأدان حلمي العدوان الشنيع والمذابح التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، وإليكم أبرز تصريحات أحمد حلمي خلال تِلك الجلسة.

- الفن له دور مهم جدا وكبير في تغيير الإنسان والشعوب أنت ممكن تعمل فيلم تغير بيه العالم كله تغير بيه القوانين وتغير بيه مفاهيم الشعوب.

- أنا واحد من الناس المتهمين بالتقصير في تقديم أعمال تخص شعوبنا العربية وتخص الظلم الموجود واللي أحيانًا كتير بنتعرض له.

- أتمنى من كل فنان وأنا أولهم بتمنى أني أقدم الفيلم الجاي يكون بيتكلم عن مُعاناة أهلنا الموجودين بالتحديد في غزة.

- عايز أقول صدقوني السوشيال ميديا فتحت عيون شباب كتير من الجيل الجديد عندنا في وطننا العربي، وفتحت عيون كتير من الناس الموجودين في أوروبا وأمريكا لأنهم كانوا مش عارفين اللي بيحصل، وكانوا فاكرين أن المجتمع الإسرائيلي على حق.

- بناشد كل صناع الفن في العالم لو قدرنا نقدم الظلم اللي بيحصل ده ونكشفه ونوضحه، ده هيكون دور مهم جدًا لينا الفيلم النهارده ممكن يكون درع قوي جدًا ومرجع وكتاب يؤرخ حقائق ناس كتير جدًا متعرفهاش ويعيش مئات السنين.

- عايز أنهي هذه الجلسة بدقيقة حداد ودقيقة حزن من الصمت على أرواح الشهداء في فلسطين ورفح وعلى روح الجندي المصري الشهيد، ويحزنني بشدة أننا لا نملك إلا الصمت والحداد.