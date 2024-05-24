أحمد حلمي يعرض مسرحية «ميمو» في مصر خلال عيد الأضحى 

قرر النجم أحمد حلمي عرض مسرحية «ميمو»، في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعلن النجم أحمد حلمي، منذ قليل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، موعد عرض مسرحية «ميمو» على مسارح مصر، وذلك في عيد الأضحى.

أبطال مسرحية ميمو

جدير بالذكر أن مسرحية ميمو تضم العديد من الفنانين مع أحمد حلمي، منهم: هنا الزاهد، نور إيهاب، هنا شيحة، حمدي الميرغني، أحمد رزق، محمد رضوان، والمسرحية من تأليف ضياء محمد، وتحت قيادة المخرج هشام عطوة.

وعُرضت مسرحية «ميمو» حتى الآن في عدة مُدن بالمملكة العربية السعودية منهم الدمام، مدينة جدة، مدينة الرياض، مدينة أبها، مدينة الطائف، ورفعت كل العروض لافتة «كامل العدد».