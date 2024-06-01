«القاهرة الإخبارية» ترصد مظاهرات ضخمة في تل أبيب للمطالبة بتسريع الانتخابات

رصدت كاميرا قناة القاهرة الإخبارية المظاهرات الضخمة في تل أبيب، وقالت دانا أبوشمسية، مراسلة القناة في تل أبيب، إن هناك مقطعا للرئيس الأمريكي جو بايدن عرض في الشارع بتل أبيب، كما وضعوا نموذجا لصندوق الاقتراع وهذا يعني أنهم يطالبون بتسريع موعد الانتخابات العامة.

وأضافت «أبو شمسية» خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، «نتحدث عن عشرات الآلاف من المتظاهرين، وعادة ما تكون موعد الانتخابات بعد كل أربع سنوات وتحديدا في شهر أكتوبر، ويحاول عوائل المحتجزين واليسار الإسرائيلي الضغط لتبكير موعد الانتخابات بحيث بدلا من الانتظار حتى 2026 أن يتم تقديم موعد الانتخابات».

ورصدت أجواء التظاهرات من داخلها، قائلة: «هناك تصعيد على أرض الواقع على الميدان، وتخرج الإضاءة والدخان التي يطلقها عوائل المحتجزين، وحاولت شرطة الاحتلال مصادرة بعض هذه المعدات التي تستخدم كنوع من الاحتجاجات، وكانت هناك شاحنات إسرائيلية استخدمت كسد للطريق ومنع وصول المتظاهرين لشارع أيالون الذي عادة ما تكون فيه تظاهرات، يبدو أن هنالك أوامر من وزارة الأمن أو شرطة الاحتلال بألا يكون هناك تصعيد أو السماح للمتظاهرين بالخروج لهذا الشارع».