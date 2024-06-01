تحالف الأحزاب يجدد التزامه بدعم الدولة.. ويعلن جاهزيته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال النائب تيسير مطر رئيس تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التحالف يدعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستقرار، في ظل تزايد الحاجة إلى دعم متجدد للجهود الوطنية، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

أكد «مطر» بالمؤتمر الذي عقده تحالف الأحزاب المصرية اليوم، أهمية توحيد الجهود والتضامن مع الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل تحقيق مصلحة البلاد ورفعة شعبها، مؤكدا استعداد التحالف للمشاركة بقوة في الانتخابات البرلمانية المقبلة لعام 2025، فضلا عن أهمية دور البرلمان، في تعزيز المشاركة السياسية، وتمثيل إرادة الشعب المصري.

وأشار إلى ضرورة توجيه الدعوة للمواطنين بشكل مباشر، للمشاركة في العملية الديمقراطية، مع التركيز على توعية الشباب، بأهمية دورهم في صناعة مستقبل البلاد، مختتما حديثه قائلا: «التحالف يقف خلف الدولة المصرية من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في مصر، والعمل المشترك لتحقيق طموحات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل».