محمد لطفي يكشف عن شخصيته في فيلم عصابة الماكس

كشف الفنان محمد لطفي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيته التي يجسدها خلال فيلم عصابة الماكس، المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى.

ونشر محمد لطفي البوستر الدعائي الخاص به في الفيلم معلقا: انتظروا الهيلاماني. عصابه الماكس عيد الأضحى بجميع دور العرض.

أبطال فيلم عصابة الماكس

ويضم فيلم «عصابة الماكس» مجموعة من نجوم الفن ابرزهم أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، ومحمد لطفي، وحاتم صلاح، وأوس أوس، وأحمد فهيم، ويظهر الفنان أحمد السقا كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي، وإخراج حسام سليمان.