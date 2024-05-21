فنانون يشاركون بأكثر من عمل في موسم أفلام عيد الأضحى 2024.. بينهم محمد لطفي

يشهد موسم أفلام عيد الأضحى 2024، مشاركة عدد من النجوم في أكثر من عمل فني، بشخصيات مختلفة وأدوار متنوعة بين الأكشن والكوميدي والرومانسي.

أسماء جلال

تقدم الفنانة أسماء جلال عملين خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024، أولهما فيلم «أولاد رزق 3: القاضية»، من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، إخراج طارق العريان، وأيضا فيلم «اللعب مع العيال» بطولة محمد أمام.

محمد لطفي

الفنان محمد لطفي يشارك في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل بفيلم «أولاد رزق 3» الذي يقود بطولته أحمد عز، وفيلم «عصابة المكس» بطولة أحمد فهمي، لبلبة، روبي، إخراج حسام سليمان.

بيومي فؤاد

كما يشارك الفنان بيومي فؤاد في موسم أفلام عيد الأضحى المقبل بعملين، هما «اللعب مع العيال» بجانب محمد أمام، وفيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، إخراج شريف إسماعيل.

محمود حافظ

ويقدم الفنان محمود حافظ عملين خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2024، وهما «بنقدر ظروفك» بطولة أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، إخراج أيمن مكرم، وفيلم «تاني تاني» بطولة غادة عبد الرازق.