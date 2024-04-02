مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22.. محمد لطفي يطلب الزواج من رحاب الجمل

توالت أحداث الحلقة 22 من مسلسل بيت الرفاعي، بمشهد طلب المعلم سعيد، الذي يجسد شخصيته الفنان محمد لطفي، الزواج من جملات، التي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، شقيقة دكتور ياسين، الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 22 .. محمد لطفي يعترف بحبه لجملات

وجاء مشهد يجمع بين المعلم سعيد وهو يعترف لجملات بحبه منذ اللحظة الأولى التي رأها فيها، مؤكدا لها أنه يتمنى الزواج منها، لكن في البداية أخبرته جملات أنها كبرت في السن، فرد عليها بأنه أيضا كبر في السن.

على الجانب الآخر، قرر دكتور ياسين أن يسافر خارج البلاد، خاصة بعد مقتل الخادمة نسمة، الدليل الوحيد على براءته، وبالفعل حضر أوراق سفره ليسافر مع ابنته حبيبة، وطليقته هند، التي تجسد شخصيتها الفنانة إيناس كامل.