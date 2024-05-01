محمد لطفي يصور مشاهده بـ«عصابة المكس» في القُصير

يصور الفنان محمد لطفي، حاليا، مشاهده في فيلم «عصابة المكس» وفقا لبرنامج مكثف لأكثر من 8 ساعات يوميا في مدينة القصير مع باقي فريق عمل الفيلم، لينتقل بعدها لاستكمال التصوير في الغردقة.

وأكد لطفي سعادته بالمشاركة في الفيلم رغم تكثيف تصوير مشاهده خلال نحو 10 أيام تقريبا، بسبب انشغاله في الفترة الماضية بالمشاركة في الموسم الرمضاني بعدد من الأعمال التليفزيونية، خاصة أنه صور يومين خلال شهر رمضان فقط.

وتحدث محمد لطفي عن مشاركته في الفيلم، قائلا: «هذه الشخصية جديدة لم أقدمها من قبل فهي مختلفة ولها تفاصيلها الخاصة، كما أعجبني الإيقاع الخاص بسيناريو الفيلم فالعمل عبارة عن رحلة في العديد من المحافظات، ويحمل العديد من التفاصيل ما بين الكوميديا والإثارة والتشويق التي نتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، فالفيلم يحمل العديد من المفاجآت من خلال تلك الرحلة التي تدور خلالها الأحداث، مع عدد كبير من نجوم الكوميديا».

محمد لطفي يكشف كواليس مشاركته في فيلم عصابة المكس

وعن تحضيراته للشخصية، أوضح: «أجرينا العديد من البروفات حول الشخصية وتفاصيلها لاختيار الشكل الأنسب لها في الشكل والحركة، إلى أن اخترنا والمخرج حسام سليمان شخصية بسيطة، ولكنها حادة بطريقة ما، والحقيقة أن المخرج ساعدني كثيرا خاصة بعدما ابتعدت عن التصوير لفترة طويلة بسبب انشغالي في الأعمال الرمضانية، وبعد عودتي جعلني أتذكر العديد من التفاصيل لامتلك تفاصيلها مرة أخرى».

وأضاف أنها المرة الأولى التي يجمعه عمل فني مع أحمد فهمي ومحمد أسامة أوس أوس، والمخرج حسام سليمان، ولكنها المرة الثانية التي يلتقي فيها مع النجمة لبلبة بعد أن شارك معها فيلم «ليلة ساخنة» للمخرج عاطف الطيب عام 1995، وأيضا روبي بعد مشاركتهما في الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» عام 2017.

تفاصيل فيلم عصابة المكس

فيلم «عصابة المكس» إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا حول «المكس» الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.