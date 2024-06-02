بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو: حل الحكومة حال وقف إطلاق النار في غزة

مع صدور بيان مشترك عن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، خرج عدد من الوزراء الإسرائيليين يعلنون عن تهديدا لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حال التوصل إلى هدنة مع الفصائل الفلسطينية.

تهديدات بسبب وقف إطلاق النار في غزة

وبحسب ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، رفض كل من إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، التوصل لاتفاق هدنة مع حركة الفصائل، حتى أنهما هددا بحل الحكومة الإسرائيلية.

وقال بن غفير إنه لن يوافق على وقف إطلاق النار في غزة دون القضاء التام على حركة حماس، مهددا بحل الحكومة الإسرائيلية في حال الموافقة على الصفقة بالشروط التي تم الإعلان عنها، حيث اعتبر أن مثل هذ الاتفاق سيكون تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.

انتقادات بشأن موقف وزراء الحكومة الإسرائيلية

من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي: «لن أكون جزءا من حكومة توافق في حال وقف إطلاق النار في غزة»، مشيرا إلى عدم موافقته على نهاية الحرب قبل تدمير الفصائل الفلسطينية: «نرفض أي انسحاب للقوات الإسرائيلية وعودة الفلسطينيين إلى شمال غزة والإفراج الجماعي عن السجناء».

كما قال عضو الكنيست جدعون ساعر، إن «المخطط الذي ينتهى ببقاء حماس في السلطة هزيمة إسرائيلية».

وبعد تحذيرات عدد من الوزراء بانسحابهم من الحكومة إذا مضت إسرائيل قدما في الاقتراح الأخير لإطلاق سراح المحتجزين واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، انتقدهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، لإطلاقهم تهديدات تتخلى عن الأمن القومي والمحتجزين وسكان الشمال والجنوب، قائلا: «هذه هي الحكومة الأسوأ والأكثر وحشية في تاريخ البلاد، بقدر ما يهمهم، يمكن أن تكون هناك حرب هنا إلى الأبد».