«الجيل»: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين

أكد الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أمين عام الحزب بالدقهلية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية شملت نشاطا مكثفا من خلال المشاركة في المنتدى العربي الصيني وعقده قمة ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينج، إضافة إلى لقاء رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية «تشاينا إينرجي»، وعدد من كبار قيادات الشركة، ورئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية «سيسك».

زيارة الرئيس إلى الصين

وأوضح «هجرس»، في بيان، أن زيارة الرئيس إلى الصين تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والصين في مجال الطاقة وإتاحة فرص للشركة الصينية للاستثمار في مشاريع الطاقة في مصر، كمحطات الطاقة المتجددة والنووية، من خلال بحث سبل تعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات الصينية في قطاع الطاقة إلى مصر، وإضافة إلى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، حيث حرص الرئيس على بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الصينية لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الاستثمارات الصينية في مصر.

ولفت عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تستهدف تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال استكشاف إمكانية مشاركة الشركة الصينية في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وبحث سبل تعزيز صادرات الطاقة المصرية إلى الأسواق الإقليمية.

تطور البنية التحتية

وأشار إلى أن الرئيس حرص على استعراض التطور الذي شهده قطاع البنية التحتية في مصر خلال الأعوام الأخيرة؛ بما وفر فرصًا كبيرة للمستثمرين الأجانب لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على استفادة الشركات الصينية من هذا التطور من خلال تعزيز استثماراتها في مصر، بما يعود بالفائدة على البلدين ويضيف لرصيد العلاقات الثنائية بين مصر والصين.