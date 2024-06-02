أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق حالة من الاستقرار، بعدما سجل سعر الكتكوت الأبيض 26.25 جنيه، بينما سجل سعر «الساسو بيور» 19 جنيها، و«الساسو» 18 جنيها، بينما سجلت أسعار شركات الكتاكيت 26 لـ33 جنيهًا.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 2-6-2024 في الأسواق المصرية، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر كتكوت هجين، ما بين 15 و16 جنيهًا، وسعر كتكوت جيل ثان من 16.5 إلى 17.5 جنيه، وكتكوت روزي بيور من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

أما سعر الكتكوت البلدي اليوم الأحد 2-6-2024 يتفاوح بين 7 و8 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

أما أسعار البيض اليوم الأحد 2-6-2024 في أرض المزرعة، فاختلفت تبعا للنوع، حيث سجل سعر البيض الأبيض 115 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، والبيض الأحمر 116 جنيهًا، والبيض البلدي 122 جنيهًا.

وسجل سعر الفراخ البيضاء اليوم في أرض المزرعة 90 جنيها، والساسو بين 115 و116 جنيها.