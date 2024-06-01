أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق.. «اعرف الأبيض والساسو بكام»

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-6-2024 في الأسواق، استقرارا كبيرا، إذ سجل سعر الكتكوت الأبيض 26 جنيها، فيما سجل سعر «الساسو بيور» 18 جنيها، أما عن سعر «الساسو» فسجل 19 جنيها، كما سجلت أسعار شركات الكتاكيت، استقرارا بين 26 لـ32 جنيهًا.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-6-2024 في الأسواق المصرية، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجل سعر كتكوت هجين، بين 15 جنيها و16 جنيهًا، وسعر كتكوت جيل ثاني، وصل من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، وكتكوت روزي بيور بين 16.5 جنيه و17.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

بالنسبة لسعر الكتكوت البلدي اليوم السبت 1-6-2024 يتراوح بين 7 لـ8 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن.

أسعار البيض اليوم

عن أسعار البيض اليوم السبت 1-6-2024 في أرض المزرعة، بالنسبة للبيض الأبيض، يتراوح بين 115 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، والبيض الأحمر 116 جنيهًا، والبيض البلدي 122 جنيهًا.

وتتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في أرض المزرعة 93 جنيها، والساسو بين 113 و112 جنيهات.