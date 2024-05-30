أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الخميس 30-5-2024

استقرار كبير شهدته أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق، حيث سجل سعر الكتكوت الأبيض 25 جنيها، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو بيور 19 جنيها، والكتكوت الساسو 18 جنيها، كما سجلت أسعار شركات الكتاكيت استقرار السعر بين 28 لـ33 جنيهًا.

وترصد السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 30-5-2024 في الأسواق المصرية بحسب بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجل سعر كتكوت هجين بين 15 جنيهات و16 جنيهًا، وسعر كتكوت جيل ثاني وصل من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه، وكتكوت روزي بيور بين 16.5 جنيه و17.5 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي

وبالنسبة لسعر الكتكوت البلدي اليوم الخميس 30-5-2024 يتراوح بين 7 و8 جنيهات، بحسب بورصة الدواجن

أسعار البيض اليوم

وعن أسعار البيض اليوم الخميس 30-5-2024 في أرض المزرعة، بالنسبة للبيض الأبيض يتراوح بين 114 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، والبيض الأحمر 116 جنيهًا، والبيض البلدي 120 جنيهًا.

وتتراوح سعر الفراخ البيضاء اليوم في أرض المزرعة 90 جنيها، والساسو بين 107 و109 جنيهات.