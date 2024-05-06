أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 6-5- 2024.. «الأبيض» بـ31 جنيهًا

شهدت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 6-5- 2024، استقرارًا ملحوظًا في مصر لعدد كبير من الأنواع في بورصة الدواجن، إذ يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 31 إلى 36 جنيها.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

واستقرت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في بورصة الدواجن، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر الكتاكيت اليوم، وفق آخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن.

سعر الكتكوت البلدي اليوم

- ويتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 7 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر كتكوت روزي بيور بين 15 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 31 إلى 36 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الهجين بين 10 إلى 11 جنيها.

أسعار الكتاكيت في مصر

- ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني بين 12.5 إلى 13.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 14 إلى 15 جنيها.

- ويتراوح سعر الكتكوت الساسو بيور بين 15 إلى 16 جنيها.