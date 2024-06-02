أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية.. 100 منفذ في القرى والمراكز

أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية، والتي يبلغ عددها أكثر من 100 فرع في مختلف القرى والمراكز، وتضم عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية

وتأتي أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة الدقهلية، بحسب ما أعلنته «الداخلية»، كما يلي:

- منفذ أمام قسم الكردي بمركز الكردي

- منفذ أمام مركز شرطة نبروه لبيع السلع الغذائية

- منفذ أمام مركز شرطة نبروه «جزارة»

- منفذان في امتداد شارع عبد السلام عارف أمام نقطة شرطة الأتوبيس بالمنصورة

- منفذان بجوار أرض النت في ميت غمر للسلع الغذائية والجزارة

- منفذان بجوار قوات أمن طلخا للسلع والجزارة

- منفذ بجوار مركز شرطة الجمالية

- منفذ بجوار مركز شرطة المنزلة

- منفذان بجوار مركز شرطة بلقاس للسلع والجزارة

- منفذ بجوار مركز شرطة بني عبيد

منافذ مبادرة كلنا واحد 2024 في الدقهلية

- منفذ بجوار مركز شرطة تمى الأمديد

- منفذان بجوار مركز شرطة دكرنس للسلع والجزارة

- منفذان بجوار مركز شرطة شربين للسلع والجزارة

- منفذان بجوار مركز شرطة طلخا للسلع والجزارة

- منفذ بجوار مركز شرطة محلة دمنة

- منفذان بجوار مركز شرطة منية النصر

- منفذ بجوار مركز شرطة ميت سلسيل

- منفذان بجوار مركز شرطة ميت غمر

- منفذ بجوار وحدة إطفاء المديرية بالمطرية

منافذ أمان 2024 في محافظة الدقهلية

- منفذان شارع السلخانة بالسنبلاوين للسلع والجزارة

- منفذان شارع بور سعيد أمام قسم ميت غمر للسلع والجزارة

- منفذان أمام مصلحة الري بالسنبلاوين

- منفذان في ميت غمر بجوار المرور للسلع والجزارة

- منفذان ميدان سندوب بحي غرب المنصورة للسلع والجزارة

- منفذ متحرك في ميدان المحطة بالمنزلة

- منفذ متحرك في ميدان المحطة بدكرنس

- منفذ متحرك في ميدان المحطة بشربين

شوادر أمان في محافظة الدقهلية

- شوادر ومعارض في شارع قناة السويس بجوار مصنع الألبان بالمنصورة

- جملة ماركت شارع الجمهورية في المنصورة بجوار مديرية أمن الدقهلية

- منفذ في خير زمان ببرج أبو راية بجوار مساكن التموين طريق بلقاس بمركز طلخا

- منفذ خير زمان برج النور شارع قناة السويس ناصية الشهيد محمود عبد المقصود حي شرق المنصورة

- خير زمان شارع الحرية بجوار التدريب المهني بميت غمر

منافذ كلنا واحد في مدينة المنصورة

- كازيون 13 شارع الجيش أمام حي شرق قطاع أسيوط بالمنصورة

- كازيون 17 شارع طلعت حرب توريل بالمنصورة

- كازيون 18 شارع الوزير سعد الشربيني بتقسيم القاضي عزبة عقل بالمنصورة

- كازيون 5 شارع سيدي سعد من ميدان المحطة في ميت حضر بالمنصورة

- كازيون شارع كلية الدراسات الإسلامية عزبة الشال حي شرق المنصورة

- كازيون رقم 24 ترعة الباشوات بمركز بلقاس

- كازيون المحل الكائن بالعقار رقم 70 تقسيم سامي عزت توريل الجديدة بالمنصورة

- كازيون ببرج لؤلؤة بورسعيد شارع بورسعيد حي غرب المنصورة

- كازيون في برج الحكمة شارع الإمام أحمد عبده شارع كلية الآداب بحي غرب مدينة المنصورة

- كازيون بشارع الجلاء مع شارع رقم 1 تقسيم أرض المعسكر الاشتراكي حي غرب المنصورة

- كازيون في تقسيم سامية الجمل حي غرب المنصورة

- كازيون بطريق بلقاس طلخا

منافذ مبادرة كلنا واحد في دكرنس وشربين

- كازيون في شارع حسين حماد الجديد بحي منشية السيد محمود بمدينة دكرنس

كازيون رقم 16 شارع سويت تقسيم إبراهيم باشا يونس بمدينة طلخا

كازيون شارع أبو زيد الجمال أرض ورثة علي سلامة بمركز شربين

كازيون شارع البحر شياخة 18 سابقا العقار رقم 1 شارع خطاب مينة نبروه

كازيون شارع البحر الأعظم مدينة طلخا

كازيون شارع الثروة بمدينة بلقاس

كازيون شارع الحرية حارة هلال بمدينة ميت غمر

كازيون شارع الشهيد صلاح مصطفى تقسيم المعلمين في طلخا

كازيون شارع العروبة بميت الرومي مدينة دكرنس

كازيون شارع جواد حسني بمدينة شربين

كازيون شارع مجمع المحاكم بمدينة المنصورة

كازيون شارع منتصر مع شارع الهنداوي حي غرب مدينة المنصورة

كازيون عقار رقم 14 شارع 6 أكتوبر مدينة نبروه

أماكن مبادرة كلنا واحد في السنبلاوين

كازيون عقار رقم 92 شارع طريق ميت غمر السنبلاوين

كازيون برج ابن سينا شارع جمال الدين الأفغاني حي شرق المنصورة

كازيون شارع بورسعيد تقاطع شارع الرشاد بميت غمر

كازيون شارع جمال عبدالناصر مع شارع عبدالمنعم رياض دكرنس

بيم 30 شارع حسان بن ثابت متفرع من الإمام الغزالي في توريل الجديدة بالمنصورة

بيم 31 شارع الجيش حي شرق المنصورة

بيم امتداد شارع اللواء عبد العزيز علي طريق المنصورة أمام موقف المنصورة

بيم برج أحمد ربيع في شارع 26 يوليو بميت غمر

بيم برج زياد شارع المديرية أمام مدرسة عمر بن الخطاب بالمنصورة

بيم برج عليوة وفرحات شارع قناة السويس بالمنصورة

بيم قطعة 164 شارع الأديب حاليا تقسيم سامية الجمل بالمنصورة.