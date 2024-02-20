أماكن فروع مبادرة كلنا واحد بالبحر الأحمر.. سلع غذائية بتخفيضات تصل إلى 40%

أعلنت وزارة الداخلية، عن أماكن فروع منافذ بيع مبادرة «كلنا واحد» في محافظات مصر المختلفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

تهدف المبادرة إلى توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بأسعار مخفضة وعمل تخفيضات تصل إلى 40%، وذلك في ظل مبادرة الدولة لتخفيف الكاهل عن المواطنين.

أماكن مبادرة كلنا واحد في محافظة البحر الأحمر:

تقدم «الوطن» خدمة معرفة أماكن فروع مبادرة «كلنا واحد» بمحافظة البحر الأحمر، في مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير، والتي تضم 40 فرعًا مختلفًا، تضم جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة.

أماكن مبادرة كلنا واحد في مدينة الغردقة (29 فرعًا):

منفذ شارع أبو نواس أمام الجمرك (سلع)

منفذ شارع أبو نواس أمام الجمرك (جزارة)

منفذ شارع الباشا متفرع من شارع الشيراتون (سلع)

منفذ شارع الباشا متفرع من شارع الشيراتون (جزارة)

منفذ شارع المدارس آخر شارع شيري البحر الأحمر

منفذ شارع المصالح الحكومية أمام موقف الميكروباص الجديد الدهار البحر الأحمر

منفذ شارع النصر أول شارع الكهف أمام أبو غالي القديم البحر الأحمر

منفذ منطقة الأمل بجوار مسجد على مصيلحي (جزارة)

منفذ منطقة السقالة بجوار إدارة قوات الأمن - أول الغردقة - ميدان أكا (سلع)

منفذ منطقة السقالة بجوار إدارة قوات الأمن - أول الغردقة - ميدان أكا (جزارة)

منفذ منطقة سوق الدهار بجوار شركة بيع المصنوعات (سلع)

منفذ منطقة سوق الدهار بجوار شركة بيع المصنوعات (جزارة)

منفذ منطقة مبارك 11 بجوار موقف سيارات الأجرة

منفذ منطقة الأحياء بجوار مسجد اليقين (جزارة)

منفذ كارفور طريق القرى - آخر الممشى السياحيمنفذ كارفور طريق الكورنيش، بجوار فندق هيلتون بلازامنفذ سبينس سفن ستارز مول - الدهار البحر الأحمر

منفذ سبينس سنزو مول - طريق سفاجا- البحر الأحمر

منفذ النساجون الشرقيون طريق المطار أمام مستشفى النيل البحر الأحمر

منفذ مساكن النجدة (سلع) البحر الأحمر

منفذ مساكن النجدة (جزارة) البحر الأحمر

منفذ منطقة الأمل بجوار مسجد على مصيلحي (سلع) البحر الأحمر

منفذ خير زمان الدكان رقم 1 الدور الأرضى من العقار رقم 1/د تقسيم الجوهرة ـ حى شمال ـ مدينة الغردقة ـ محافظة البحر الأحمر

منفذ خير زمان العقار الكائن في شارع الحجاز والمقام على قطعة الأرض رقم 1 بالمنطقة الصناعية ـ مدينة الغردقة

منفذ خير زمان العقار رقم 1 شارع الشهيد مبارك ـ (مجاويش)

منفذ خير زمان العقار رقم 5 الكائن بشارع البنوك - طريق المطار

أماكن مبادرة كلنا واحد في مدينة رأس غارب (4 فروع):