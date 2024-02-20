أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في دمياط.. 29 منفذا

أعلنت وزارة الداخلية أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في دمياط وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، إذ يتوافر بها السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالسوق المحلي، كما حددت الوزارة منافذ البيع في جميع المحافظات.

أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في دمياط

وتستعرض «الوطن» أماكن مبادرة كلنا واحد 2024 في محافظة دمياط التي تضم 29 منفذا، خلال السطور التالية في إطار الخدمات التي تقدمها إلى متابعيها.

- منافذ أمان محل رقم 1 بالعمارة 38 الحي الرابع

- منافذ أمان محل رقم 1 عمارة 8 المجاورة 1 الحي الأول

- منافذ أمان محل رقم 6 عمارة 43 بالمجاورة 27 الحي الخامس

- منافذ أمان منفذ بجوار شرطة المرافق برأس البر، ( سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار شرطة المرافق برأس البر (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم أول دمياط ( سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم أول دمياط (جزارة )

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة السرو بدمياط

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة دمياط الجديدة

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة رأس البر ( سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة رأس البر (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار قسم شرطة مرافق دمياط القديمة

- منافذ أمان منفذ بجوار محكمة شطا دائرة مركز شرطة دمياط.

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الأمن شارع المرور ( سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار مديرية الأمن شارع المرور (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة فارسكور

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر البطيخ ( سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر البطيخ (جزارة)

- منافذ أمان منفذ بجوار مركز شرطة كفر سعد بجوار الموقف الجديد

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة شطا (سلع)

- منافذ أمان منفذ بجوار نقطة شرطة شطا (جزارة)

- منافذ أمان منفذ شارع الجوازات بجوار مديرية الأمن ( سلع)

- منافذ أمان منفذ شارع الجوازات بجوار مديرية الأمن (جزارة)

- منافذ أمان منفذ شارع صلاح الدين أمام مسجد عمرو بن العاص قسم ثان دمياط (سلع)

- منافذ أمان منفذ شارع صلاح الدين أمام مسجد عمرو بن العاص قسم ثان دمياط (جزارة)

- منافذ أمان منفذ عزبة البرج بجوار سوق السمك مركز دمياط ( سلع)

- منافذ أمان منفذ عزبة البرج بجوار سوق السمك مركز دمياط (جزارة)

- منافذ أمان وحدة إدارية رقم 1 عمارة 38 المجاورة 6 الحي 5

- منافذ أمان (شوادر ومعارض) أمام قسم شرطة دمياط الجديدة