طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»

يُعد الكيك البارد من الحلويات المميزة التي تُقدم على أطباق الصيف بمذاقه المنعش وسهولة تحضيره، دون الحاجة إلى خبزه في الفرن مما يجعله خيارًا مثاليًا للأيام الحارة، إذ يعتبر نوعًا من الحلويات يتكون من طبقات من البسكويت المطحون ممزوجة بكريمة باردة غنية، وَقد تُضاف إليه طبقات من الفواكه أو الشوكولاتة أو المكسرات لإضفاء المزيد من النكهات المميزة، لذا دائمًا ما يبحث البعض عن طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن.

طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن

وتوضح الشيف غادة جميل عبر قناة «CBC سفرة» طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن من خلال تحضير المكونات واتباع الخطوات الآتية:

- كيك شوكولاته جاهز.

- قشطة علب.

- لبن.

للصوص:

- كيك شوكولاتة.

- شوكولاتة قابلة للدهن.

- قشطة علب.

- جبن كريمي.

- لبن.

- شيكولاتة مبشورة للتزيين.

طريقة تحضير الكيكة الباردة بدون فرن

- يضرب في الكبة الكيك ويخلط مع اللبن والقشطة.

- يوضع في بايركس.

- يخلط الكريم شانتي مع الشوكولاتة والقشطة والجبنة الكريمي واللبن.

- يضاف خليط الجبنة على الوجه.

- تزين بالشوكولاتة المبشورة وعين الجمل والرمان وتقدم.

كيكة القهوة الباردة

كما أوضحت الشيف غادة التلي طريقة عمل كيكة القهوة الباردة على النحو التالي:

- سويسرول شوكولاتة.

- 4 مغلف كريمة بودرة.

- 2 علبة كريم كراميل.

- 2 علبة قشطة.

- 4 مغلف كابتشينو.

- ربع كوب سكر بودرة.

- 1 ونصف كوب حليب.

- 4 ملعقة كبيرة كاكاو.

- وللوجه: كريمة مخفوقة وكاكاو وكريز مشكل.

طريقة تحضير كيكة القهوة الباردة

- يضرب في العجان الويسك اللبن والكاكاو والكريمة البودرة والكريم كراميل والقشطة والكابتشينو والسكر.

- يقطع السويسرول وترص منه طبقة في البايركس.

- يفرد الخليط على قطع السويسرول في البايركس.

- توضع في الثلاجة.

- تزين بالكريم شانتي والكاكاو والكريز وكرات الشوكولاتة وتقدم.