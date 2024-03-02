أسرع طريقة لعمل الكيكة في 5 دقايق.. «مش هتاخد منك وقت»

يعد الكيك من أكثر الحلويات المفضلة لدى الكثير، ودائمًا ما يحرص البعض على تناولها في الصباح مع وجبة الفطار أو بين الوجبات المختلفة، وبسبب سهولتها تعدها ربات البيوت دائمًا ويتفنن في طريقة عملها بأشكال مختلفة لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة ومفيدة، ولذلك تقدم لكِ «الوطن» أسرع طريقة لعمل الكيكة في 5 دقائق، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الكيكة

- 2 كوب دقيق.

- كوب حليب.

- كوب سكر.

- نصف كوب زيت.

- 3 بيضات.

- 3 ملاعق من الفانيلا.

- 3 ملاعق صغيرة بيكنج باودر.

طريقة عمل الكيكة في 5 دقائق

- ولعمل الكيكة، ضعي في العجان البيض مع الفانيلا والسكر واخفقيها جيدًا، ثم ضيفي الزيت والحليب واستمري في الخفق.

- في وعاء آخر، ضعي الدقيق والبيكنج بودر، وضيفي لهما خليط البيض مع الدقيق واضربي المكونات كافة حتى تمام المزج.

- ادهني قالب الكيك، ثم ضعي العجين وادخليه الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة 180.

مقادير عمل الكيكة الهشة

وحتى تتمكني من عمل الكيكة الهشة، حضري المكونات التالية:

- 3 بيضات.

- كوب سكر بودرة.

- 1/2 كوب زيت.

- كوب حليب سائل.

- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

- ملعقة كبيره فانيلا.

- 2 كوب دقيق منخول.

طريقة تحضير الكيكة الهشة

- اخفقي البيض والفانيلا والسكر مع بعض في الخلاط الكهربائي، ضيفي الزيت والحليب، وبعدهما الدقيق والبيكنج بودر.

- ضعي الخليط في أي شكل من القوالب، ويُدهن ويرش بدقيق وزيت قبل وضع الخليط.

- ادخلي القالب في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180.