كيف عززت محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية تجارة الترانزيت؟

أعلنت وزارة النقل، أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ساهمت في تعزيز مكانة الميناء كمركز لوجستي مهم، وبوابة رئيسية للتجارة في المنطقة، إذ بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول نحو 39%، كما حصلت على المركز الرابع من حيث الإنتاجية، والمركز الثاني من حيث السلامة في منظومة المحطات التي تشرف على إدارتها شركة «CMA CGM» الفرنسية على مستوى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، والتي تصل إلى 50 محطة على مستوى العالم.

استقبال أكبر السفن العالمية

وأشارت إلى أن المحطة استقبلت سفن عديدة منها «CMA CGM IVANHOE» و«AITOLIKOS»، و«APOLLON» التابعة للخط الملاحى «CMA» وهي أكبر سفينة حاويات دخلت ميناء الإسكندرية حتى الآن، إذ يبلغ طولها 366 مترا، وعرضها 51 مترا، وغاطس يصل إلى 14 مترا، وحمولتها الكلية 156 ألف طن، بما يعادل أكثر من 15 ألف حاوية مكافأة، ما يشير إلى تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن.

محطة شحن الحاويات بالقطارات

ونوهت وزارة النقل، بأنه يجرى تنفيذ محطة شحن الحاويات بالقطارات «Railway container Station»، ومن المقرر الانتهاء من البنية التحتية للمحطة يوليو المقبل، إذ ستربط محطة تحيا مصر بكل مواني الجمهورية، ومتوقع أن يصل حجم التداول إلى 7500 حاوية شهريا.