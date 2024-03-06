أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 656 «تحيا مصر» من محطة محرم بك حتى الضبعة، حيث يتحرك القطار 656 «تحيا مصر» من محطة محرم بك الساعة 16:55 دقيقة، على أن يصل إلى محطة جنينة القباري 17:05 ويتحرك منها 17:06، على أن يصل إلى محطة المتراس 17:10 ويتحرك منها 17:11 دقيقة.

ثم يصل إلى محطة مواصلة المكس الساعة 17:14 ويتحرك منها 17:15، ثم يصل إلى سيدي مرغم الساعة 17:21 ويتحرك منها 17:22، ويصل إلى التفرغ «ن-ب» الساعة 17:27 ويتحرك منها 17:28.

مواعيد قطار 656 «تحيا مصر»

ثم قطار 656 «تحيا مصر» إلى عبدالقادر 17:33 ويتحرك منها 17:34، ثم يصل إلى العامرية 17:38 ويتحرك منها 17:41، ويصل إلى كنج مريوط 17:46 ويتحرك منها 17:47.

ثم يصل إلى مطار برج العرب 17:00 ويتحرك منها 18:01، ثم يصل إلى بهيج 17:10 ويتحرك منها 18:11، ويصل إلى برج العرب 18:16 ويتحرك منها 18:17 دقيقة.

مواعيد وصول «تحيا مصر» إلى سيدي عبدالرحمن

ويصل إلى الغربانيات 18:23 ويتحرك منها 18:24، ثم يصل إلى الحمام 18:34، على أن يقوم من محطة العلمين 19:20 ثم يصل إلى محطة تل العيس 19:32 ويتحرك منها 19:33.

ثم يصل قطار 656 «تحيا مصر» إلى سيدي عبدالرحمن 19:46 ويتحرك منها 19:47، ثم يصل إلى غزال 19:59 ويتحرك منها 20:00، ويصل إلى الضبعة 20:15 دقيقة.