مواعيد قطار 656 «تحيا مصر» من محطة محرم بك حتى الضبعة
كتب:
أميرة فكري
04:07 م | الأربعاء 06 مارس 2024
قطار- صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد قطار 656 «تحيا مصر» من محطة محرم بك حتى الضبعة، حيث يتحرك القطار 656 «تحيا مصر» من محطة محرم بك الساعة 16:55 دقيقة، على أن يصل إلى محطة جنينة القباري 17:05 ويتحرك منها 17:06، على أن يصل إلى محطة المتراس 17:10 ويتحرك منها 17:11 دقيقة.
ثم يصل إلى محطة مواصلة المكس الساعة 17:14 ويتحرك منها 17:15، ثم يصل إلى سيدي مرغم الساعة 17:21 ويتحرك منها 17:22، ويصل إلى التفرغ «ن-ب» الساعة 17:27 ويتحرك منها 17:28.
مواعيد قطار 656 «تحيا مصر»
ثم قطار 656 «تحيا مصر» إلى عبدالقادر 17:33 ويتحرك منها 17:34، ثم يصل إلى العامرية 17:38 ويتحرك منها 17:41، ويصل إلى كنج مريوط 17:46 ويتحرك منها 17:47.
ثم يصل إلى مطار برج العرب 17:00 ويتحرك منها 18:01، ثم يصل إلى بهيج 17:10 ويتحرك منها 18:11، ويصل إلى برج العرب 18:16 ويتحرك منها 18:17 دقيقة.
مواعيد وصول «تحيا مصر» إلى سيدي عبدالرحمن
ويصل إلى الغربانيات 18:23 ويتحرك منها 18:24، ثم يصل إلى الحمام 18:34، على أن يقوم من محطة العلمين 19:20 ثم يصل إلى محطة تل العيس 19:32 ويتحرك منها 19:33.
ثم يصل قطار 656 «تحيا مصر» إلى سيدي عبدالرحمن 19:46 ويتحرك منها 19:47، ثم يصل إلى غزال 19:59 ويتحرك منها 20:00، ويصل إلى الضبعة 20:15 دقيقة.