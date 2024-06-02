أستاذ أمراض قلب: مبادرة «قلبك أمانة» قدمت خدمات بالمجان لـ500 ألف مواطن

قال دكتور عمرو الحديدي أستاذ أمراض القلب إنّ حملة «قلبك أمانة» هي من ضمن حملات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدمت خدماتها بالمجان لـ500 ألف مواطن، وذلك من عمر 18 عامًا من خلال ملف صحي شامل لاكتشاف أمراض الضغط والسكر مُبكرًا، إضافة إلى متابعة وزن الجسم للتعرف على من هم عُرضة لمشاكل القلب من خلال الإصابة بالسمنة.

حملة قلبك أمانة

وأضاف الحديدي خلال مداخلة عبر zoom ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّه يتم الكشف من خلال رسم القلب لتوضيح ما إذا كان هناك مشكلة ما، لافتًا إلى أنّ الفحص الطبي الشامل عبارة عن خريطة للأمراض للتعرف على مدى انتشار مرض السكر والضغط لتحديد الحالة العامة لحياة المواطن المصري خلال الـ10 سنوات القادمة لحل المشاكل الصحية.

أعراض أمراض القلب

وكشف أستاذ أمراض القلب بعضًا من أعراض مرضى القلب والتي منها: آلام منتصف الصدر مع ظهور العرق، إضافة إلى الصداع المُتكرر بسبب الضغط، والشعور بالدوخة والدوار والإغماء، وأيضا عدم انتظام ضربات القلب.