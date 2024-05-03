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أستاذ أمراض قلب يوضح أهمية حملة التوعية بضعف عضلة القلب

كتب:

منى صلاح
11:03 ص | الجمعة 03 مايو 2024
صورة تعبيرية توضح ألم القلب- ارشيفية

صورة تعبيرية توضح ألم القلب- ارشيفية

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب، إنَّ عضلة القلب هي المسؤولة عن كفاءة وظائفه وعلم الطب يهتم بها بشكل خاص في هذا التخصص، لافتاً إلى أنَّ جزء كبير من ضعف عضلة القلب يرجع إلى قصور الشريان التاجي والانسداد أو الجلطة.

وتابع «الحديدي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا لانيوز»: «جزء آخر من حالات ضعف عضلة القلب نكتشفها بسبب حدوث التهاب أو فيروس ولا يعلمه المريض لكن من خلال بعض الأعراض مثل النهجان أو عدم القدرة على بذل مجهود يتم اكتشافه بالصدفة عن طريق الفحوصات الطبية، والجزء الوراثي أيضًا بسبب ضعف جينات بعينها قد ينتج عنه ضعف عضلة القلب».

ويرى أنَّ الحملة التوعوية التي تم إطلاقها وتهدف إلى التعريف بضعف عضلة القلب، هي حملة مهمة  للغاية؛ لأنّ حماية هذه العضلة والحفاظ عليها من خلال الفحوصات من خلال رسم القلب والموجات الصوتية وجميعها يؤدي للاكتشاف المبكر وهناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تساعد في تحسين أدائها.

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بقلم منى صلاح