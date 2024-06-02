أستاذ باطنة: القهوة أفضل مشروب للوقاية من سرطان الكبد والقولون

قال الدكتور محمد منيسي أستاذ الباطنة والكبد بطب قصر العيني، إنّ القهوة أهم مُحفز لنمو خلايا الكبد، ومنع التليف وتقليل الالتهاب الكبدي، كما أنّها مانعة للذبحة الصدرية ومضادة للأكسدة، موضحا أنّ نبات الخرشوف كان أهم غذاء للكبد قبل ظهور الأدوية الخاصة بعلاج فيروس سي.

وأضاف منيسي، خلال لقائه ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ حجم الكبد يصل إلى نحو 2.5 كيلوجرام، ووظيفته الأساسية إنتاج المواد المهمة، منها تصنيع الزلال وهو أحد أنواع البروتينات الموجودة في الدم.

وتابع أستاذ الباطنة والكبد في كلية طب قصر العيني، «من يعاني من اضطراب ضربات القلب وقرحة المعدة وارتجاع المريء واضطراب النوم وأمراض التوتر، عليه الابتعاد عن القهوة، عدا ذلك فهي أفضل مانع لسرطان الكبد والقولون».

وأكد أنّ عائلة التوت البري والزيتون وخاصة زيت الزيتون والسمك، من الأغذية المهمة للحفاظ على صحة الكبد، لافتا إلى أنّ تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرتين أسبوعيًا يساعد على زيادة معامل أكسدة الكبد.