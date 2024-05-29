بخصم 50%.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين «الصحفيين» ومستشفى الكبد المصري

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة وقعت اليوم 3 بروتوكولات، أولها مع مستشفى الكبد المصري، بخصم 50%؜ على الكشف، وكل الخدمات الصحية بما فيها العلاج والتحاليل الطبية، فضلا عن 50 حالة تعالج بالمجان بدون سقف للتكلفة، واختيار الطبيب المعالج لكل حالة.

وأشار «البلشي» إلى أن البروتوكول الثاني مع مؤسسة الدكتور جمال شيحة، للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، على المستوى الثقافي والخدمات الصحية، والثالث مع الجمعية الأفريقية للتطوير، للتعاون في مجال التدريب وعقد الندوات والمؤتمرات، وإصدار نشرات وتنظيم ورش العمل، ودورات تدريبية بالمجان، مؤكدًا أنه كان هناك سعي من الطرفين، لتوقيع هذا التعاون المشترك.

نكبة فلسطين

جاء ذلك على هامش اليوم التضامني الذي تنظمه نقابة الصحفيين للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الذكرى 76 لنكبة فلسطين، ومرور 8 أشهر على العدوان الصهيوني على غزة.

وبدأ اليوم، بافتتاح معرض صور التقطتها عدسات المصورين الفلسطينيين الأبطال في غزة لتوثيق انتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، في بهو الدور الرابع بالتنسيق مع شعبة المصورين الصحفيين.

جمال شيحة: سنتكفل ببعض الحالات دون سقف للتكلفة

قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي، إننا نتشرف بتوقيع بروتوكول مع نقابة الصحفيين، الصرح الوطني الكبير، يعطينا الأمل في المستقبل، خصوصًا في ظل قيادة شابة ملهمة.

وأضاف شيحة: يشرفنا أن نقدم للصحفيين هذه الخدمات في ظل الظروف الاقتصادية، واستيراد كل المستلزمات الصحية، ما أدى إلى أن الخدمة الصحية أصبحت ذات تكلفة عالية على الجميع، ونحن نعتبر هذا التعاون مع نقابة الصحفيين جزءا من دورنا الوطني.

الخدمات الطبية للصحفيين

وتابع: سنقدم كل الخدمات الطبية للصحفيين بخصم 50% فضلا عن بعض الحالات التي سنتكفل بها بالكامل، من خلال خطاب موجه من مجلس النقابة، لمن رأى المجلس حالته تستدعي ذلك.