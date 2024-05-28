استشاري جهاز هضمي يكشف خطورة الكبد الدهني.. تحذير من 3 أعراض أساسية

قال الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن هناك عدة علامات أساسية تكشف الإصابة بدهون الكبد، منها قلة الجهد والنشاط والكسل، لافتا إلى أن ربع عدد المصابين بالكبد الدهني مُعروضون للإصابة بالتهاب الكبد التفاعلي.

وقال استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج «البيت»، المٌذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «التهاب الكبد يسبب إصابة مٌباشرة لخلايا الكبد، وبعدها قد يصل الأمر إلى تليف الكبد والإصابة بسرطان الكبد».

وتابع: «العالم كله الآن يهتم بـ علاج الكبد الدهني تفاديا لخطورة حدوث المضاعفات التي قد تصل إلى الإصابة بسرطان الكبد أو التليف الكبدي».