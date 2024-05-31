تصرفات خاطئة عند زيارة مريض التهاب الكبد.. احذرها

التهاب الكبد واحد من أكثر الأمراض شيوعًا، والتي تحدث الإصابة به، نتيجة للعديد من الأسباب، بينها تبادل واستخدام الأشياء الخاصة بالمريض، والتي قد يفعلها البعض دون قصد عند زيارتهم لدعمهم في المحنة الذحية التي يمرون بها.

أسباب الإصابة بالتهاب الكبد

قد يتعرض المريض للإصابة بالتهاب الكبد نتيجة لانتقال العدوى من شخص لآخر، عن طريق الدم أو سوائل الجسم اللعاب والسوائل الجنسية، وقد يستخدم الشخص المعافى أدوات المصاب، إلا أن هذا الأمر يسبب أضرار جسيمة، وفقًا لما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية.

وهناك بعض الأسباب التي أوضحها موقع «مايو كلينك»، من الممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد، ويمكن تناولها على النحو التالي:

نقل الدم.

العلاقات الجنسية.

وخز الإبر الملوثة.

الاتصال المباشر مع الدم خاصة لمقدمي الرعاية الصحية.

غسيل الكلى.

مشاركة الأدوات الخاصة شفرات الحلاقة، فرشاة الأسنان، مقصات الأظافر بين المصاب وغير المصابين.

أعراض التهاب الكبد

لا تظهر أي أعراض على معظم الناس عند إصابتهم حديثاً بالعدوى، ويمكن أن يصاب بعض الأشخاص باعتلال حاد، وتظهر عليهم أعراض تدوم عدة أسابيع، ويمكن تناولها فيما يلي:

اصفرار البشرة والعيون.

البول الداكن.

الشعور بتعب شديد.

الغثيان.

القيء.

آلام البطن.

ومن جانبه أكد هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن سبب الإصابة بالتهاب الكبد، والتي تتعدد طرق انتقالها منها الاتصال الشخصي عبر استخدام بعض الأدوات الخاصة بالمريض، أو العمل على رعاية الشخص المصاب، ويمكن أن ينتقل أيضًا عن طريق تناول طعام أو شراب ملوث.

ونصح «مسعود» بضرورة الاهتمام بالراحة والتغذية الكافية، والحرص على تناول السوائل إلى جانب الاهتمام بنظافة اليدين وغسلها جيدًا، خاصة عد استخدام الحمام وقبل تجهيز الطعام والحصول على لقاح التهاب الكبد «أ».