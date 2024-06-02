«الإصلاح والنهضة»: إدراج ملف الأمن القومي بالحوار الوطني نقلة نوعية لتبادل الأفكار

قال الدكتور هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن الحوار الوطني يُواصل مسيرته بخطوات ثابتة نحو نقاشات متعمقة تلامس جوهر القضايا الوطنية، فتصبح منصة لإشراك جميع شرائح المجتمع في رسم مستقبل مصر المشرق، مضيفًا أنَّه تمّ إدخال ملف الأمن القومي ضمن محاور الحوار الوطني، ممّا يُمثل نقلة نوعية تُعزّز من مكانة الحوار كأداة فعّالة لتبادل الأفكار وتوحيد الجهود.

وأكّد «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح» المُذاع عبر شاشة «DMC» أهمية هذه الخطوة، مُشيرًا إلى أنّها تُمثّل ثقة كبيرة من القيادة السياسية في دور الحوار الوطني في معالجة القضايا الوطنية بما في ذلك ملف الأمن القومي.

مرحلة جديدة بالحوار الوطني

وشدد عبدالعزيز على أنّ طرح ملف الأمن القومي على طاولة الحوار الوطني يُدلّل على دخوله مرحلة جديدة مُتطوّرة، تُتيح نقاشات مُعمّقة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في مصر، مبينا أنّ الحوار الوطني لا يقتصر على ملف الأمن القومي فقط، بل يضمّ أيضًا ملفات حيوية أخرى مثل الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، ممّا يُؤكّد على شموله وكفاءته في معالجة مختلف القضايا.