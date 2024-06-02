القاهرة الإخبارية: انفجارات في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية لبنانية

نقل إعلام إسرائيلي أنباءا عن انفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وأضاف إعلام إسرائيلي بشن حزب الله اللبناني هجمات على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلا.

وأكد إعلام إسرائيلي على إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.