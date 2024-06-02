القاهرة الإخبارية: انفجارات في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية لبنانية
كتب:
نرمين عفيفي
12:29 م | الأحد 02 يونيو 2024
المستوطنات الإسرائيلية
نقل إعلام إسرائيلي أنباءا عن انفجارات عنيفة في مستوطنة مرجليوت عقب إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان.
وأضاف إعلام إسرائيلي بشن حزب الله اللبناني هجمات على المستوطنات الشمالية تتزايد والصواريخ تزداد ثقلا.
وأكد إعلام إسرائيلي على إطلاق 15 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمال إسرائيل، جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.