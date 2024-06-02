المراكز التكنولوجية بالشرقية تستقبل 14 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المراكز التكنولوجية استقبلت 14 ألفا و698 طلب من المواطنين لاستخراج شهادات بيانات، وتضمنت 5447 طلبا لاستخراج الشهادات، والتي أنهت المعاينة والمتوقفة على جهه الولاية، و267 طلب تم الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين.

استخراج شهادات بيانات للتصالح

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لإستخراج شهادات بيانات للتصالح على مخالفات البناء والاستفادة من قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية فى بعض مخالفات البناء، مشيدا بدور الدولة تقدم كل التسهيلات للمواطنين لتقديم طلبات لإستخراج شهادة بيانات بالمراكز التكنولوجية المنتشرة في مراكز ومدن وأحياء ووحدات المحافظة أو من خلال البوابة الحكومية لخدمات المحليات أو من خلال التطبيق الصادر حديثا من وزارة التخطيط.

فحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة

وأوضح المحافظ، أن إدارة المتغيرات المكانية تقوم بفحص الطلبات وإجراء المعاينات وإصدار شهادة بجميع بيانات العقار المطلوبة من الإدارات الهندسية وإدارات التخطيط العمراني وإدارة أملاك الدولة، تيسيراً على المواطنين لتكون البيانات متاحة من خلال شهادة واحدة يتقدم بها المواطن بملفات التصالح.

ووجه المحافظ بتعاون جميع الإدارات الهندسية والأملاك والمتغيرات المكانية وذلك لضمان سرعة إنجاز الطلبات المقدمة من المواطنين وتشكيل لجان بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لضمان سرعة الإنتهاء من المعاينات اللازمة للطلبات المقدمة وإعداد تقرير يومي بعدد الطلبات المقدمة والمعاينات ونسبة الإنجاز فيها.