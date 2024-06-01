«فقد مقومات الزراعة».. شروط الموافقة على التصالح في مخالفات البناء بالقرى

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن المواطن الراغب في التصالح على مخالفة بناء يجب عليه الحصول على موافقة جهة الولاية في شهادة البيانات التي يقدمها للتصالح.

وذكر «قاسم» لـ«الوطن»، أنه على سبيل المثال إذا كان المبنى المخالف خارج الحيز العمراني وملك خاص للمواطن يتم تسجيله كملكية خاصة وتكون جهة الولاية الزراعة، ويتطلب الأمر الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات طلب التصالح، موضحا أن من شروط موافقة «الزراعة» على طلب التصالح أن تكون الأرض فقدت مقومات الزراعة ولا يوجد لها مصرف ري.

تقديم شهادة البيانات

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية إلى أنه إذا كانت الأرض من أملاك الدولة تُسجل كأملاك دولة، ويحتاج المواطن إلى الموافقه من جهة الولاية، وبالتالى كل مخالفة بناء محل تصالح تتطلب موافقة جهة الولاية في شهادة البيانات.

وقف نظر الدعاوى

وأضاف «قاسم»، أن مميزات عديدة يقدمها قانون التصالح، منها وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام والعقوبة لحين البت في طلب التصالح، ويتم انقضاء الدعاوى وحفظ التحقيقات في المخالفة بعد الانتهاء من طلب التصالح والحصول علي النموذج النهائي.