القاهرة تستضيف مفاوضات غزة اليوم.. وصفقة بايدن تقترب من التنفيذ

تستضيف القاهرة مفاوضات بشأن معبر رفح اليوم، بعد التطورات التي شهدتها الأحداث في قطاع غزة منذ العملية العسكرية الإسرائيلية المحدودة في رفح الفلسطينية، وتواصل مصر جهودها للعودة إلى مفاوضات الهدنة بعد توقفها، في ضوء المقترح الأمريكي الأخير الذي قدمه جو بايدن.

وقال مصدر رفيع المستوى، إنّ هناك جهودا مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بغزة، في ضوء الطرح الأمريكي الأخير، لافتا إلى أنّ الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي في القاهرة، يبحث إعادة تشغيل معبر رفح، في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المنفذ، وفق ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي تحدث عن مقترحه بشأن الأحداث في غزة، معلنًا عن صفقة جديدة بموجبها سيتم وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر وتبادل المتحجزين والأسرى، وتتكون من 3 مراحل، كل مرحلة تصل إلى 6 أسابيع.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إنَّه سيمنح نتنياهو والحكومة الدعم لإتمام الصفقة التي طرحها بايدن لإطلاق سراح المحتجزين.

العدوان الإسرائيلي مستمر

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من 8 أشهر، في وقت تواصل فيه القاهرة جهودها من أجل العودة إلى مسار المفاوضات، وتدفق المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة.

إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح

ولليوم الـ27 على التوالي، تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح، كما منعت دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلا مرة واحدة فقط بعد 20 يومًا من الإغلاق ولمدة 24 ساعة، دخلت خلالها 200 شاحنة فقط، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخرجت مستشفيات أبو يوسف النجار، وعيادة أبو الوليد المركزية، ومستشفى رفح الميداني «2»، ومستشفى الكويت التخصصي، والمستشفى الميداني الإندونيسي، عن الخدمة نتيجة توقف المساعدات واستمرار إغلاق المعابر.

لازاريني: ملاجئ «أونروا» في رفح الفلسطينية فارغة

وأعلن فيليب لازاريني، مفوض «أونروا»، أنّ ملاجئ الوكالة في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي غزة فارغة، ونزح أكثر من مليون شخص من رفح الفلسطينية بحثًا عن مكان آمن لكنهم لم يجدوا، وأضاف في منشور على منصة «إكس»، أن الوكالة اضطرت إلى وقف الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الحيوية في رفح الفلسطينية.

جباليا وبيت حانون منكوبتين

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي عدوانه، ويطلقق النار وسط مدينة رفح الفلسطينية، كما يقصف أيضًا حي البرازيل جنوبي المدينة، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال غزة منطقتين جباليا وبيت حانون منكوبتين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إذ تم تدمير 50 ألف وحدة سكنية وتجريف شبكات الصرف والطرقات بمعظم بلديات شمال القطاع، كما دمر الاحتلال 35 بئرًا للمياه وعددًا كبيرًا من المدارس ومرافق الأونروا، مؤكدة أن المجاعة الوشيكة باتت تهدد شمال غزة.