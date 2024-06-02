«الوزراء» يعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر مايو من عام 2024 الجاري، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

جهود اللجنة الطبية العليا في مايو

وأشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر مايو، شملت الاستجابة لعدد 1028 حالة، رُصدت عن طريق تطبيق واتس آب ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة.

وأضاف أن تفاعُل اللجنة مع تلك الحالات تضمَّن إصدار 213 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة، من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الإجراءات الطبية لعدد 116 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 27 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

وأضاف أنه خلال شهر مايو، جرى إصدار 38 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصة بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 102 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 32 حالة.

القوافل الطبية في المحافظات

وأشار إلى إجراء الكشف على 3765 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظة مطروح، وتقديم 535 نظارة طبية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء.