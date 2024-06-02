«التعليم»: الاستعانة بـ50 ألف معلم لمدة عام دراسي لسد العجز في المعلمين بالحصة

أكّد رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك جهود مبذولة لسد العجز في المعلمين بالحصة بالتنسيق مع وزارة المالية، مُوضحاً أنه يتم الاستعانة بـ50 ألف معلم لمدة عام دراسي، ويتمّ زيادة هذا العدد بنسبة 15% سنوياً لسد عجز المعلمين، مستعرضًا شروط وآليات العمل بنظام الحصة.

توفير 15 ألف مُعلمة خدمة عامة

كما عرض وزير التعليم خلال اجتماعه اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف معلمي الخدمة العامة، لافتاً إلى أنَّه تمّ التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير 15 ألف مُعلمة خدمة عامة، إذ تمّ سد العجز من خلال الاستعانة بـ14 ألفًا و530 معلمة خدمة عامة من خريجي كليات التربية.

جواز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس

وأشار حجازي إلى صدور القانون رقم 15 لسنة 2024 والخاص بمدّ الخدمة للمعلمين، موضحاً أنَّه تمّ إعداده بالتنسيق مع وزارة المالية، إذ نص القانون على جواز مدّ الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز 3 سنوات.