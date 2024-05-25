آخر موعد للتقديم على وظائف التربية والتعليم لعام 2024.. باق يومان فقط

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة جديدة لتعين 18 ألف معلم مساعد في عدة تخصصات، منذ منتصف الشهر الجاري.

وتستعرض «الوطن» خلال هذا التقرير، آخر موعد للتقديم لوظائف التربية والتعليم 2024، وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

آخر موعد لللتقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد انتهاء التقديم في مسابقة المعلم المساعد يوم 27 مايو 2024، وبذلك يتبقى يومان فقط على انتهاء موعد التقديم.

وأوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه بعد يومين فقط من فتح باب التقديم للمسابقة التربية والتعليم 2024، بلغت أعداد المتقدمين حوالي 59901، وما زالت الفرصة مفتوحة للتقديم.

التخصصات المطلوبة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم التخصصات المطلوبة للوظائف، وهي كالتالي:

- معلم مساعد مادة الحاسب آلي.

- معلم مساعد مادة الرياضيات.

- معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية.

- معلم مساعد مادة العلوم.

- معلم مساعد مادة لغة إنجليزية.

- معلم مساعد مادة لغة عربية.

شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024

وتأتي شروط التقديم في مسابقة التربية والتعليم 2024 كالآتي:

- ألا يزيد عُمر المتقدم على 40 عامًا.

- ألا يقل التقدير العام عن «مقبول».

- اجتياز الامتحانات والتدريبات المقررة.

- اجتياز الكشف الطبي.

- اجتياز تحليل المخدرات.

- أن يكون من سكان المحافظة المقيم بها، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- إيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- أن يكون إيصال الدفع وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.