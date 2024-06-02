«التعليم» تحقق في مزاعم تداول مادة التركيبات الكهربائية للدبلومات الفنية

أكّد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أنَّ غرف العمليات بوزارة التعليم والمكلفة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، تتبع جميع الأسئلة المتداولة والمزعومة لامتحان لمادة التركيبات للتحقق منه والتأكّد من أنَّه نفس الامتحان الموجود مع الطلاب، وفي حالة التأكد سيتم التوصل للغشاشين فورا.

وزعمت صفحات الغش الإلكتروني عبر تليجرام تداول امتحان التركيبات ومعدات كهربائية للدبلومات الفنية الصناعي نظام الثلاث سنوات وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان والذي بدأ في تمام الساعة 9 صباحًا والذي يؤديه الطلاب اليوم.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّه لا تهاون مع الغشاشين وتطبيق عقوبات صارمة علي المخالفين وفقا للقرارات الوزارية، مبينًا أنَّه وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني سيتمّ تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب لكل من صوّر أو روّج ورق الأسئلة علي جروبات الغش والتي تصل إلى الحبس والغرامة والحرمان من الامتحان.