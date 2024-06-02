سنن الأضحية.. اعرف ما يستحب فعله لنيل الثواب

سنن الأضحية من الأفعال المندوبة التي يستحب للمضحي فعلها، لينال الثواب تأسيا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تتنوع ما بين سنن تتعلق بالأضحية وسنن تتعلق بالمُضحي، وسنن يستحب فعلها بعد الذبح، ومن تلك السنن أن يذبح المضحي بنفسه ويستقبل القبلة ويدعو بدعاء الذبح المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

سنن الأضحية المتعلقة بالمُضحي

قال محمد طه إمام وخطيب بوزارة الأوقاف إن سنن الأضحية تختلف على حسب نوعها فهناك سنن تتعلق بالمُضحي ومنها أنه يسن له أن يذبح أضحيته بنفسه، وإن لم يستطع ذلك يجوز له أن يوكل غيره للذبح، ويستحب للمُضحي أن يشهد الذبيحة، وإن لم يستطع ذلك فيستحب أن يكلف غيره، مستدلًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة: قومي فاشهدي أضحيتي.

سنن الأضحية

وأضاف إمام وزارة الأوقاف لـ«الوطن» أن هناك سنن للأضحية تتعلق بالمذبوح، منها أن نوع الأضحية الجائزة تكون من الغنم أو البقر أو الإبل ولا تكون في غير تلك الثلاثة أنواع، حسب ما ذهب إليه أهل العلم، ويفضل أن تكون الأضحية من الغنم، مضيفا أنَ هناك سنن أخرى كوزن الأضحية والذي يستحب أن تكون سمينة تصلح للذبح، مستدلًا أن تلك من شعائر الله حسب قوله تعالي: (ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّـهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ).

حد السكين من سنن الأضحية

وتابع: من سنن الأضحية الخاصة بالذبيحة أن تحد السكين قبل الذبح لعدم تعذيب الأضحية أثناء الذبح لقول النبي صلي الله عليه وسلم ( فَإِذَا قَتَلْتُمْ فأحْسِنُوا القِتْلَةَ، وإذَا ذَبَحْتُمْ فأحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ)، ويستحب أن تكون الأضحية مضطجعة عند الذبح على جانبها الأيسر، متابعا أن ذلك يكون في الغنم أو البقر فقط لأن ذلك أرفق بهم، أما إن كانت الذبيحة من الإبل فإنها تنحر وهي واقفة، هذا ويسن استقبال القِبلة عند الذَبْح، سواءً من الذابح أو الذبيحة.

سنن الأضحية بعد الذبح

وذكر أنه يستحب للمضحي بعد الذبح أمور؛ منها: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة ، ولا يسلخ قبل أن تزهق الروح من جسد الذبيحة ، وأن يأكل منها ويطعم ويدخر؛ لقول الله تعالي: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ حَرَّمْتُ لُحُومَ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؛ فَكُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا مَا شِئْتُمْ» أخرجه أحمد، وسين له أيضًا أن يتصدق من أضحيته لقوله -تعالى-:(وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).

الدعاء من سنن الأضحية

وأفاد الإمام والخطيب بالأوقافب أنَّه يستحب للمضحي عند ذبح الأُضْحِيَّة أن يدعو ويقول: اللهم منك وإليك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: «إني وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صلاتي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ». أخرجه أحمد في مسنده.