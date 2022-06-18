أسعار لحوم الاضاحي في مصر 2022.. الخروف يبدأ من 4 آلاف جنيه

أسعار لحوم الأضاحي في مصر 2022 من الأمور التي تشغل بال كثير من المسلمين خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك، والذي يقوم خلاله المسلمين بواحده من اهم الشعائر المقدسة وهي تقديم الأضحية، ويبحث الكثيرين عن الأسعار المختلفة لمعرفة الميزانية التي يمكن شراؤها.

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار لحوم الأضاحي في مصر 2022 في الأسواق وفق شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار الأضاحي 2022

في البداية يقول محمد ريحان، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن» إن أسعار الأضاحي 2022 ارتفعت بنسبة 30%، بسبب ارتفاع قيمة الأعلاف المستوردة، فضلا عن زيادة الطلب، متوقعًا أن تزداد خلال الأيام القادمة.

أسعار لحوم الأضاحي في مصر 2022

وأضاف «ريحان»، أن أسعار لحوم الأضاحي في مصر سجل متوسط سعر كيلو القائم الضأن في السوق 75 جنيهًا، وسعر الضأن الحي «الخروف» ما بين 4 إلى 7 آلاف جنيه، بينما وصل سعر لحوم الأضاحي البقري الذكر بسعر نحو 75 جنيهًا للكيلو الحي، ويتراوح سعر العجل البقري الحي بين 30 و40 ألف جنيه، بينما سجل سعر كيلو البقري الأنثى 70 جنيهًا، ووصل سعر العجل العزب «الإناث» من 19 إلى 30 ألف جنيه.

أسعار الأضاحي 2022

وجاءت متوسط أسعار لحوم الأضاحي في سوق ميدان لبنان كالآتي:

- وصل سعر الكيلو جرام من اللحم الشمبري البقري نحو 75 جنيهًا، والعازب بسعر 70 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الأضحية الجاموسي نحو 65 جنيهًا.

- يباع رأس العجل البقري الفريزيان «المنقط أبيض في أسود» بسعر يتراوح ما بين 22 و 28 ألف جنيه.

- ووصل سعر الكيلو القائم من الخروف من النوع «البرقي» بسعر 90 جنيهًا.

- ووصل سعر لحم الضأن نوع أسواني ما بين 65 و70 جنيهًا.

- بينما سجل الكيلو من النوع «فلاحي أو سعيد» نحو 75 جنيهًا.

- سعر رأس الماعز نحو 5 آلاف جنيه في المتوسط