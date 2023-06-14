«الأزهر» و«الإفتاء» يوضحان شروط ذبح الاضحية.. اعرفها

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يحرص فيه المسلمون على ذبح الأضاحي كونها سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذلك يتساءل الكثيرون عن شروط ذبح الأضحية.

شروط ذبح الأضحية

وبخصوص شروط ذبح الأضحية، فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها عند ذبح الأضحية ومنها أن يكون الحيوان حيًّا وقت الذبح، وأن يكون زهوق روحه بمحض الذبح، فلو اجتمع الذبح مع سبب آخر للموت يُغَلب المحرِّم على المبيح فتصير ميتة لا مذكاة، وألا يكون الحيوان صيدًا من صيد الحرم، فلو ذُبح صيد الحرم كان ميتة سواء كان ذابحه محرمًا أم حلالًا.

شروط الأضحية والمضحي

وحول شروط ذبح الاضحية، فقد أوضحت دار الإفتاء، أن هناك شروط لابد أن تتوافر في الذابح ومنها أن يكون عاقلًا، ومسلمًا أو كتابيًّا، وألَّا يكون مُحْرِمًا إذا ذبح صيد البر، وألَّا يذبح لغير اسم الله تعالى، كما يشترط في آلة الذبح أن تكون قاطعة سواء كانت معدنية أو غيره وذلك لما روى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا أَنْهَرَ -أي أسال- الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ» رواه الشيخان.

شروط الأضحية من البقر

وكان قد أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه من شروط الأضحية في البقر، ألا تكون قد بلغت سنتين، والسبب في ذلك هو ضمان أن تكون البقرة ناضجةً، كثيرة اللحم، فإن وُجِدَ منها ما لم يبلغ السنتين وكان كثير اللحم وبلغ وزنه حوالي 350 كيلوجراما، فلا مانع من التضحية به لأن الغرض المطلوب هو وفرة اللحم.

شروط الأضحية للميت

وبخصوص شروط الأضحية للميت، فقد أكد لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بأنه من الجائز شرعا أن يضحي الابن عن أبيه الميت، ومن الراجح من أقوال أهل العلم أن ثواب الأضحية يصل إلى الميت بحسب مذهبي الحنفية والحنابلة.

شروط الأضحية للمرأة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية وتُضحي مثل الرجل، وذلك لما روى عن سعد بن معاذ أنّ امرأة كانت ترعى غنمًا في زمن النبي، صلى الله عليه وسلم، اعتدى الذئب على واحدة منها فأدركت الشاة وهي حيّة فذكتها، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها ما يدل على أنّ ذبح المرأة لا حرج فيه وأنّه مثل ذبح الرجل.