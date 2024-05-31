«القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة الغربية وتعتقل فلسطينيا

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في رام الله، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ اقتحامات متعددة لبلدات وقرى فلسطينية ومخيمات، وسيتم تشييع جثمان أحد الأشخاص الذي استشهد أمس في مدينة البيرة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر وحتى الآن إلى 519 شهيدا بينهم 129 طفلا، وأصيب 5 آلاف شخص.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة البيرة

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، واعتقلت فلسطينيا، كما أن هناك عددا من الأشخاص الذين أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات كانت هناك إصابة خطيرة للغاية، ليعلن بعد دقائق عن استشهاده في مدينة رام الله.

اقتحام مدينة جنين لمدة ساعتين

وأشارت إلى أن مدينة جنين شهدت اقتحاما لمدة ساعتين، وجانبها بعض التدمير في البنية التحتية وإصابات بالرصاص الحي واعتلاء لقناصة جنود الاحتلال على المباني وتجريف محيط مستشفيات ثابت والأمل وابن سينا، لكن انسحبت قوات الاحتلال بعد ساعتين من الدمار والخراب في البنية التحتية وعدد من الإصابات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو حتى اغتيالات في صفوف المقاومين، وكانت هناك اشتباكات مسلحة بين مقاومي وقوات الاحتلال.