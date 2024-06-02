«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي على أطراف بلدة راشيا في جنوب لبنان كتب: منار مجدي 02:50 م | الأحد 02 يونيو 2024 جنوب لبنان أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، استهداف أطراف بلدة راشيا الفخار في الجنوب اللبناني، بقصف مدفعي إسرائيلي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: شهيدان وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة بنت جبيل جنوب لبنان 6 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة صديقين جنوب لبنان عاجل.. صواريخ الفصائل الفلسطينية تنير سماء تل أبيب وهجمات متزامنة من جنوب لبنان «حزب الله» يعلن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان في اتجاه الجليل الغربي جنوب لبنان قصف إسرائيلي بلدة راشيا الفخار بقلم منار مجدي