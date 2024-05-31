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فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة بعد غد

كتب:

سلامة عامر
11:47 ص | الجمعة 31 مايو 2024
محافظ الجيزة خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

محافظ الجيزة خلال اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبار من يوم الأحد المقبل الموافق 2 من شهر يونيو المقبل ولمدة خمسة عشرة يوما.

تحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها إلى أنه يتم التسجيل برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

تيسير على أولياء الأمور والطلاب

وأوضحت أن تظلمات الشهادة الإعدادية إلكترونيا جاءت تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب وتوفير الوقت والجهد، في إطار الحكومة الرقمية لجميع الخدمات التي تقدمها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لأبناء الجيزة.

 

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.