عضو بـ«النواب» يتقدم بطلب إحاطة لإنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي في أسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصناعة والبيئة، بشان إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.

مدينة صناعية

وتتوسط مدينة القوصية مركزي منفلوط وديروط، وهي من المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ولا يوجد بها مكان مخصص لإنشاء مدينة صناعية سوى الظهير الصحراوي، لخدمة مراكز شمال أسيوط، لتعود بالنفع على الاقتصاد والمواطنين، وتساهم فى الحد من أزمة البطالة.

أقرب جلسة

وطالب النائب إبراهيم النظير بإحالة طلب الإحاطة، لمناقشته في لجنة الصناعة بأقرب جلسة مقبلة.