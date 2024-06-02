«الشباب والرياضة» تطلق مشروعا لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن إنطلاق المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم «Elite National Coaches»، بالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، وبالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الثلاثي الذي وقعته الوزارة مع كل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأكاديمية رايت تو دريم؛ لصقل كفاءات 22 من مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، وفق أحدث الأسس العملية على مستوى التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب والبرامج التدريبية المختلفة.

وزير الرياضة: الارتقاء بمستوى المدربين وفق أحدث التقنيات

وخلال كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشروع القومي لتطوير مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم يُعد أحدث المشروعات التي تم ابتكارها من البحوث التطويرية بالوزارة على تدريب وتنمية وإعداد وتأهيل مدربي المنتخبات الوطنية لكرة القدم، بما يكفل الارتقاء بمستوى المدربين على وفق أحدث التقنيات والتكتيكات وطرق اللعب وغيرها من البرامج البدنية والفنية بما يساعد في تطوير الأداء التدريبي، وفقا للأسس العلمية المقررة في هذا الشأن، وصولًا للحصول علي الرخصة التدريبية المتعمدة دوليًا بما ينعكس على تطور نتائج المنتخبات الوطنية فى مختلف المحافل.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن مدة الدراسة عام واحد مقسم على فترات محددة على مدار العام، حيث تتم الدراسة بالجامعة البريطانية في مصر بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان، وهم شركاء علميين، وكذلك تشترك شركة رايت تو دريم كشريك استراتيجي لأول برنامح تدريبي في كرة القدم، وهي من الشركات العالمية ولها أفرع بمختلف دول العالم في إعطاء الفرصة للمعايشة والسفر للخارج لأكبر عدد من المدربين.

محمد لطفي: نموذج مثالي للشراكة بين القطاعين الحكومي والأكاديمي

من جانبه، قال الدكتور محمد لطفي، إن تعاون الجامعة البريطانية ووزارة الشباب والرياضة يمثل نموذجًا مثاليًا للشراكة بين القطاع الحكومي والأكاديمي والمجتمع الرياضي، مؤكدا إن هذا التعاون يعكس نجاح الجامعة البريطانية واستراتيجيتها لخدمة المجتمع سواء على المستوي المحليأو العالمي وتحقيق أهدافها المنشودة والمتمثلة في التوافقمع أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته، قال جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن رخص المدربين توقفت منذ عام 2016 ثم بدأنا العام الماضي على إعادة دورة المدربين للرخصة A وB، ونسعى دائما أن نقدم شيئ مختلف وبشكل احترافي من خلال المبادرات التي تنفذها الوزارة مع الاتحاد وبالتعاون مع أكاديمية رايت تو دريم، والتي تُعد بريق أمل وخطوة صحيحة نحو مستقبل كرة القدم، بما نمتلك من كفاءات من مدربي المنتخبات الوطنية، مؤكدا سعيد ومتفائل بالشراكة والنتائج التي تنعكس على الكرة المصرية.

علاء نبيل: تطوير مدربي المنتخبات يعود بالنفع على اللاعبين

وقال علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، إن هذا المشروع بمثابة مفاجأة كبير بالنسبة له لأن المدرب هو المطور الأساسي للاعب كرة القدم وتطوير مدربي المنتخبات يعود بالنفع إلي تطوير اللاعب، مشيرًا أن الفترة الماضية شهدت أختفاء للمدربين المصريين ف الدول العربية، بعدما كان السوق العربي يعتمد بشكل كبير على المدرب المصري، لكن ظل ترجع دور المدرب المصري بشكل تدريجي، مؤكدا أن هذا المشروع جاء في التوقيت المناسب في ظل كرة القدم الحديثة وتقدم بعض الدول التي تعمل وفق أحدث الطرق التدريبية.

فيما قال الدكتور جاي دالي، نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر للشؤون الاكاديمية، إن برنامج تدريب المدربين «Coach Elite Program» يعد من أهم المبادرات المشتركة بين الجامعة البريطانية في مصر ووزارة الشباب والرياضة، حيث يهدف إلى تطوير كفاءات مدربي كرة القدم في مصر، ويركز البرنامج على تزويد المشاركين بأحدث المهارات والمعارف العلمية والتقنية في مجال تدريب كرة القدم، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وذلك بالشراكة مع جامعة مانشستر متروبوليتان لضمان جودة المحتوى التدريبي واعتماده دوليًا.